L'effetto Ronaldo si era ripetuto anche a Cagliari. Prezzi dei biglietti alle stelle per la sfida con la Juventus alla Sardegna Arena.

I ticket per il match in programma il 2 aprile alle ore 21 avevano subito un rincaro importante arrivando a costare fino a 250 euro per i posti migliori.

Tanti i sardi che, pur non essendo particolarmente appassionati di calcio, avevano deciso di comprare i biglietti per assistere allo storico evento e vedere giocare uno dei top player mondiali.

Purtroppo per loro il numero 7 bianconero è costretto a fermarsi per una lesione di modesta entità ai flessori della coscia destra. Quanto basta per impedirgli di scendere in campo a Cagliari. Tifosi beffati, dunque. E adesso i delusi provano a rivendere i biglietti.

In tanti infatti hanno espresso sul web la volontà di cedere i ticket nei numerosi gruppi "Compro-vendo" di Facebook. Impresa ardua, visto il costo nettamente superiore alla media.