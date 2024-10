E' un periodo d'oro quello che sta vivendo Joao Pedro: le vittorie col Cagliari, la leadership, il feeling ritrovato con i tifosi. Ora, per lui, è arrivato anche il rinnovo ufficiale fino al 2023, che chiude definitivamente tutte quelle voci di mercato che l'avevano visto protagonista la scorsa estate.

Il brasiliano ha parlato quest'oggi ai microfoni della stampa: "Sì, a inizio mercato sono state dette tante cose sul mio conto, ma una volta rimasto qui ho cercato di smentire tutto sul campo. Qua mi sento a casa, può sembrare scontato ma è quello che sento. E' un onore per me dare il mio contributo per la società in un anno così importante. E' vero che ora c'è più pressione attorno a noi, ma è una pressione che ci fa bene perché è bello essere in alto. Ora arriva la Fiorentina e sarà un'altra dura prova, a loro ho pure fatto gol importanti. Come mi trovo con Nainggolan al fianco? Con Radja siamo quasi due seconde punte e mi sto trovando bene, ora dobbiamo pensare partita dopo partita, lasciamo stare altri discorsi".

E ancora: "Se mi aspettavo di partire così bene? Forse ero l’unico, ma io ci credevo davvero. Se mi sto divertendo? Sì, mai come quest’anno in campo sto trovando un feeling perfetto con me stesso, la città, la squadra. Quando sono arrivato a Cagliari non mi sarei mai aspettato che il mio futuro sarebbe stato così importante qui, non avevo mai fatto due anni di fila in una squadra. Un pensiero su Riva? Fa sempre piacere ricevere i suoi complimenti. Gli auguro buon compleanno”.