Al Cagliari Store di piazza Unione Sarda era presente questo pomeriggio il protagonista della settimana rossoblù, ovvero Joao Pedro, che di recente ha rinnovato il suo contratto col club.

Insieme ai compagni Fabio Pisacane e Paolo Faragò, il brasiliano ha accontentato i tifosi del Cagliari che si sono recati allo store rossoblù a caccia di foto e autografi. Prima del bagno di folla, però, Joao Pedro ha parlato con i giornalisti presenti. Ecco le sue parole: "Il rinnovo è il sigillo del rapporto che c'è tra me e questa maglia. Ho vissuto dei momenti difficili e questo è un grande attestato di fiducia nei miei confronti. Il mio ruolo senza Castro? Dispiace per lui, io sono un trequartista, ora tocca al mister scegliere al meglio fin dalla prossima trasferta a Frosinone. Io sono un trequartista, ma mi adatto anche a fare la seconda punta. Ho ancora tanto da dare, sono stati sei mesi duri, ma ho lavorato tanto e ho imparato tanto anche a livello umano. Sapevo che quando sarei rientrato avrei avuto tanta voglia".

"Cosa ho provato a Firenze il giorno del mio primo ritorno in campo? Ero concentrato sulla partita, nonostante il periodo difficile che stavo vivendo, ho semplicemente cercato di concentrarmi sul campo, avevo dato la mia disponibilità a mister Lopez ed è andata bene. La partita col Frosinone? Non sarà facile, al di là della loro posizione in classifica, non sarà facile andare a fare punti di là. Classifica giusta per il Cagliari? 15 punti sono un bottino importante, ma per quello che ha fatto la squadra qualcosa in più potevamo farla. I miei gol? Il gol contro il Milan è un gol che va oltre quella partita, ma quello alla Juventus mi ha fatto capire che ero tornato davvero".