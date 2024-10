Dopo l’esordio nell’amichevole di ieri contro l’Amburgo, Mauricio Isla è stato presentato ufficialmente alla stampa nella mattinata di oggi. Subito un tour de force per il cileno, arrivato a Elmas appena due giorni fa.

L’ex Juventus si è presentato insieme al Direttore Sportivo Capozucca e queste sono state le sue prime parole da rossoblu: ‘’Prima di tutto ringrazio il ds Capozucca e i miei nuovi compagni per l'accoglienza. Sono qui per ritrovare entusiasmo e Cagliari è la piazza giusta per farlo. Conoscevo il Cagliari, anche in Cile per la presenza di Pinilla è conosciuto’’.

In rossoblu Isla ritrova due suoi ex compagni alla Juventus, Sotrari e Padoin, e proprio il portiere è stato fondamentale per il suo arrivo in Sardegna. Racconta il giocatore: ‘’Ritrovo due amici come Marco e Simone, entrambi mi hanno parlato molto bene di questa squadra. Nelle poche ore trascorse qui ho visto una squadra unita e concentrata sul primo obiettivo: la salvezza’’.

Due parole sul ruolo che potrebbe ricoprire in rossoblu: ‘’Sono pronto a ricoprire più ruoli, come ho sempre fatto nella mia carriera’’.

Infine, la scelta del numero di maglia: ‘’Il numero 3 per me è speciale, mi porta indietro ai tempi dell'esordio’’.