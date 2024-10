Un grande Cagliari non è bastato a fermare la rincorsa al primo posto dell'Inter. Il vantaggio nel primo tempo siglato da Sottil aveva fatto ben sperare i rossoblu. Anche nella prima mezz'ora della ripresa i ragazzi di Di Francesco hanno tenuto botta alle offensive nerazzurre.

E' servito il gol del grande ex, Nicolò Barella, per cambiare il corso della partita. Rammaricato mister Di Francesco, ma allo stesso tempo soddisfatto della prestazione: "Dispiace per il grande impegno profuso - ha detto ai microfoni -, peccato abbiano preso i gol su calci piazzati. Cambio di modulo fatale? In quel momento il Cagliari dava l'impressione di non subire l'Inter e sembrava la soluzione migliore".

"Avevo la sensazione di avere la partita in mano - ammette -. Forse bisogna essere più cinici. L'Inter ha avuto tante occasioni, ma anche noi ne abbiamo avute di importanti in momenti decisivi". E sui recuperi importanti di Simeone e Nandez, rientrati dopo la positività al Covid: "Devono ancora recuperare la condizione, ma sono recuperi importanti. Domani se tutto va bene Godin dovrebbe allenarsi con la squadra".

Foto da Cagliari Calcio