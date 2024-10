Un Cagliari che illude, ma che poi prende un’altra batosta casalinga contro l’Inter. Un inizio di gara voglioso dei rossoblu, che sfiorano il vantaggio con Joao Pedro. Poi sale in cattedra l’Inter e pur senza strafare si porta sul 2-0. Il finale di tempo è scoppiettante, col gol di Borriello che porta tutti negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per l’Inter. Ma nella ripresa i rossoblu non scendono in campo e l’Inter dopo due minuti l’ha già chiusa con Perisic grazie a un regalo di Di Gennaro. Poi Icardi fa poker su rigore e Gagliardini fa cinquina allo scadere. L’Inter porta a casa tre punti molto importanti. Notte fonda per un Cagliari ancora troppo debole caratterialmente.

LA CRONACA

Mister Rastelli propone ancora una volta alcune sorprese in formazione. Capuano gioca a sinistra nella difesa a 4, con Isla dall’altra parte e Pisacane-Bruno Alves in mezzo. A centrocampo sulle fasce vanno Padoin e Ionita, mentre in mezzo la coppia è Di Gennaro-Barella, con Dessena in panchina. In avanti, Joao Pedro a supporto di Borriello. Nell’Inter gioca la formazione tipo, con Icardi al centro dell’attacco e Perisic-Banega-Candreva a supporto.

L’avvio di gara è equilibrato. Al 7’ strepitoso salvataggio sulla linea di Medel che in rovesciata toglie la palla da un sicuro gol dopo il pallonetto di Joao Pedro su Handanovic. Risponde l’Inter con un tiro di Kondogbia a lato e un bel salvataggio di Pisacane in extremis su Icardi. Al 15’ bella azione di Borriello che ne salta due ma non riesce a calciare. Sul ribaltamento di fronte è Padoin a salvare il contropiede neroazzurro. Ancora Kondogbia pericoloso per l’Inter tra il 17’ e il 19’, ma senza mai centrare la porta rossoblu. Al 25’ un intervento maldestro di Capuano fa venire i brividi ai tifosi del Cagliari, ma Rafael è attento. Un minuto dopo Icardi in scivolata su assist di Perisic fallisce di pochissimo il gol dell’1-0. Cagliari pericoloso attorno al 30’, ma né Borriello, né Isla hanno il guizzo giusto per concludere a rete. Al 32’ ancora Kondogbia pericoloso con un colpo di testa che Gabriel devia sulla traversa. Al 34’, imbeccata improvvisa di Banega per Perisic che fredda Gabriel da pochi passi: Inter in vantaggio. Al 40’ l’Inter raddoppia con una grande punizione di Banega che si infila sotto l’incrocio dei pali. Il Cagliari reagisce e al 42’ Borriello pareggia dopo che un attimo prima Di Gennaro aveva preso il palo. Al 43’ Ionita di testa impegna Handanovic per un finale scoppiettante. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa l’Inter triplica subito con Perisic che approfitta di un errore di Di Gennaro per trafiggere Gabriel con un perfetto destro. Il Cagliari è frastornato e non riesce ad organizzare nuovamente una manovra pericolosa. Al 60’ bel tiro di D’Ambrosio respinto in corner da Gabriel. Al 66’ rigore per l’Inter per fallo di Gabriel su Icardi. Lo stesso Icardi trasforma dal dischetto: è 1-4. La partita sostanzialmente si chiude qua, col Cagliari che nella ripresa non è sceso in campo. Al 79’ Icardi centra la traversa da pochi. Al 82’ Ibarbo spreca una clamorosa chance ciabattando il tiro da pochi passi. All’89 Gagliardini sorprende Gabriel con un tiro da fuori. Il match si chiude così.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-1-1): Gabriel; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Capuano; Ionita, Di Gennaro (62’ Sau), Barella (78’ Dessena), Padoin; Joao Pedro; Borriello (78’ Ibarbo). A disp.: Colombo, Crosta, Rafael, Miangue, Murru, Salamon, Deiola, Tachtsidis, Faria. All.: Rastelli

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi (88’ Nagatomo); Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega (76’ Joao Mario), Perisic (72’ Eder); Icardi. A disp.: Carrizo, Andreolli, Palacio, Biabiany, Sainsbury, Santon, Murillo, G. Barbosa, Pinamonti.