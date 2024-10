Il Cagliari perde 3 a 1 alla Sardegna Arena contro l’Inter, disputando però un’ottima partita, non meritando un passivo così pesante.

Dopo la prima mezzora dominata dai rossoblu e con Handanovic sugli scudi, al primo tiro in porta l’Inter passa con Icardi. Il Cagliari subisce il colpo del ko e a inizio ripresa è Brozovic per la squadra di Spalletti a raddoppiare. Ma i sardi non demordono e trovano il gol del momentaneo 1-2 di Pavoletti. L’Inter, però, la chiude ancora con Icardi nel finale. Il Cagliari esce sconfitto al cospetto della banda Spalletti, ma con tanto onore.

LA CRONACA. Mister Lopez propone Joao Pedro e Pavoletti in avanti con Farias in panchina. In porta Rafael, mentre c’è ancora Romagna dietro con Ceppitelli e Andreolli. Spalletti per l’Inter propone Santon ancora al posto di Nagatomo sulla sinistra. In avanti Icardi unica punta con Perisic, Borja Valero e Candreva alle spalle.

Subito un avvio arrembante del Cagliari che guadagna due corner consecutivi. Al 3’ girata di Joao Pedro con Handanovic che blocca senza problemi. Ancora Cagliari pericoloso al 5’ con Pavoletti che per poco non arriva su una palla vagante in area. Nei primi 10 minuti si vede un ottimo Cagliari. Al 13’ bel tiro di Romagna deviato con la mano da Miranda. Sulla punizione seguente Joao Pedro incoccia la barriera. Al 16’ miracolo di Handanovic su Pavoletti da due passi.

Al 29’ arriva però il gol dell’Inter con Icardi. Cross dalla destra, spaccata di Perisic e palla per il bomber argentino che la mette dentro a porta vuota. Al 35’ uscita a vuoto di Rafael e Icardi che di poco non ne approfitta. Al 44’ destro di Santon e palla fuori. Dopo nemmeno un minuto di recupero l’Inter va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

Anche nella ripresa subito Cagliari aggressivo con Barella che impensierisce Handanovic con un tiro deviato: palla in corner. Al 53’ è però ancora Brozovic per l’Inter a raddoppiare. Palla a rimorchio dietro di D’Ambrosio per Brozovic che fulmina Rafael. Al 62’ tiro a lato di Perisic.

Al 71’ il Cagliari all’improvviso trova il gol dell’1-2 con Pavoletti che al volo batte Handanovic su un cross bellissimo di Faragò. Cagliari galvanizzato dal gol. All’80’ grande palla di Cigarini per Farias che solo davanti ad Handanovic strozza troppo la conclusione. All’83’ è però ancora Icardi a bucare Rafael dopo una respinta della difesa rossoblu. Partita chiusa.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5- 1-1): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli ; Faragò, Ionita (64’Farias) Cigarini, Barella, Padoin; Joao Pedro (82’ Cossu); Pavoletti (87’ Giannetti). A disposizione: Crosta, Cragno, Van der Wiel, Dessena, Miangue, Pisacane, Capuano, Melchiorri. Allenatore: Diego Lopez.

INTER (4-2- 3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino (53’Brozovic) Gagliardini; Candreva (86’ Cancelo), Borja Valero, Perisic; Icardi (93’Eder). A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Nagatomo, Joao Mario,Karamoh, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

Marcatori: 29’ Icardi; 53’ Brozovic; 71’ Pavoletti; 83’ Icardi

LE PAGELLE

I PIU’. Un'altra grande prestazione di Barella che giganteggia a centrocampo contro i giganti dell’Inter. Il migliore in campo è ancora lui. Molto bene anche Cigarini, aggressivo e determinato come non mai, autore di una buona prova di qualità. Ancora una volta Romagna, anche al cospetto di giocatori importanti impone la sua fisicità in fase difensiva e la sua buona qualità in fase di ripartenza. Continua a funzionare l’asse Faragò-Pavoletti, anche oggi autori di un’azione da gol veramente ottima e di due buone prestazioni.

I MENO. Ancora una prova poco convincente di Andreolli, spesso in ritardo e poco reattivo,con o senza palla al piede. Joao Pedro doveva essere il collante tra centrocampo e attacco, ma è poco servito e spesso scavalcato dai lanci lunghi. Ionita invece, lotta parecchio, ma difetta di qualità, e da uno come lui ci si aspetta di più. Finisce tra i peggiori anche Farias che entra e si divora il gol del possibile 2-2.