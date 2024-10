Il Cagliari pareggia per 1-1 contro l'ottima Inter di Mazzarri vista fin qui, collezionando il quarto pareggio consecutivo. Ma il bicchiere è mezzo pieno per gli uomini di Lopez, visto che nelle prime sei giornate si sono incontrate squadre come Milan, Inter e Fiorentina, perlopiù giocando sempre in trasferta, che sia Trieste o altro. Anche ieri, infatti, nel match contro i neroazzurri, lo stadio friulano era più interista che cagliaritano. Sperando che alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali si possa tornare al Sant'Elia nel match contro il Catania.

Parlando della gara di ieri si può dire che i sardi hanno tenuto testa a un Inter trasformata rispetto all'ultimo incontro tra le due squadre avvenuto nell'aprile scorso, quando una doppietta di Pinilla schiantò la squadra di Stramaccioni. Questa squadra è tutta un'altra cosa e l'aver acciuffato il preggio dopo essere andati sotto a un quarto d'ora dalla fine, rende ancora più merito ai nostri. Un gol di Icardi al 75' aveva fatto pensare a una sconfitta per un buon Cagliari, ma Nainggolan, all'83', ha deciso che la sua squadra si meritava almeno un punto. Per buona pace di Mazzarri che si era lamentato degli impegni troppo ravvicinati della sua squadra, senza pensare che il Cagliari ha dovuto effettuare tre trasferte in una settimana, con tutte le conseguenze del caso.

Ecco il tabellino del match:

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi, Perico, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Nainggolan; Cabrera (62' Ibraimi); Pinilla (74' Sau), Ibarbo. A disp: Avramov, Ariaudo, Avelar, Oikonomou, Rui Sampaio, Eriksson, Nenè. All.: Diego Lopez

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Juan Jesus, Ranocchia (89' Milito), Campagnaro; Nagatomo, Kovacic, Cambiasso, Guarin, Jonathan; Alvarez (46' Icardi); Belfodil, (64' Palacio). A disp.: Castellazzi, Andreolli, Samuel, Rolando, Pereira, Wallace, Taider, Kuzmanovic. All.: Mazzarri

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 75' Icardi (I), 83' Nainggolan (C)

Ammoniti: Rossettini, Conti, Pinilla, Nainggolan (C), Juan Jesus, Nagatomo (I)