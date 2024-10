Ieri il Cagliari ha iniziato il pre-ritiro ad Asseminello.

E rispetto alla scorsa stagione, la novità più rilevante è quella che riguarda l’allenatore. Da secondo, Diego Lopez è diventato il primo mister del club rossoblù. Pulga è quindi il suo vice.

Il tecnico uruguaiano ha, infatti, ricevuto il via libera dal Settore Tecnico di Coverciano, e anche se in attesa di poter iniziare il corso Master per allenatore di prima categoria, potrà comunque sedersi sulla panchina della squadra.

“Speriamo di essere ammesso – ha detto in conferenza stampa, al termine del primo allenamento della stagione – perché essere il primo allenatore è una bella responsabilità”. “Sono orgoglioso di affrontare questa nuova sfida – ha aggiunto – ma più di me ci ha creduto il Presidente, il cui merito di farmi sedere in panchina è solo il suo”.

Per quanto riguarda gli obiettivi della prossima stagione, l’uruguaiano ha dichiarato: Sappiamo che sarà più difficile dell’anno scorso ma questa rosa è tecnicamente valida, con tanti giocatori che si conoscono, qualche giocatore giovane e il nuovo arrivato Marios Oikonomu”.

Il tecnico cagliaritano ha concluso la prima conferenza stampa della nuova stagione con una citazione per Murru e Del Fabro: “miglioreranno ancora perché oltre alle qualità in campo sono anche ragazzi seri”.