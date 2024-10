Con qualche mese di ritardo rispetto ad altre squadre, per ovvi motivi, il Cagliari ha cominciato ieri la sua campagna abbonamenti per la stagione in corso. Per adesso, però, è iniziata solo per i due settori al momento completamente disponibili, la Tribuna Centrale e la Tribuna Autorità, fra l'altro quelli dove il prezzo è più alto. In attesa di montare la Curva Sud, e rendere agibili i Distinti e tutta la Curva Nord del Sant'Elia, la società ha deciso di vendere gli abbonamenti per la Tribuna.

Gli abbonati della scorsa stagione potranno esercitare la prelazione sino alle ore 14 di sabato 26 ottobre. La campagna abbonamenti per i Distinti e le Curve verrà programmata appena si renderanno fruibili i rispettivi settori, come fa sapere la società rossoblù.