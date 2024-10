Il Cagliari inizierà oggi la settimana che porta alla ripresa del campionato. In realtà i rossoblù usufruiranno oggi del secondo dei due giorni di riposo concessi dal tecnico Lopez dopo la sosta per le Nazionali. Da domani si riprenderanno gli allenamenti, mentre da mercoledì il gruppo sarà nuovamente al completo dopo il ritorno di Astori, Ekdal e Ibraimi, impegnati con le rispettive Nazionali, più il giovane Del Fabro.

Come detto, domenica alle ore 12,30, i sardi andranno a far visita alla Fiorentina, in un campo che non è certamente fra i preferiti della storia rossoblù. L'ultimo successo del Cagliari al Franchi è datato addirittura 1972 grazie a un gol di Gigi Riva. Da allora gli isolani le hanno quasi sempre prese. Come l'anno scorso, per esempio, quando i viola vinsero per 4-1.

I precedenti totali a Firenze parlano di 26 vittorie dei padroni di casa, 4 i pareggi e 4 le vittorie dei rossoblù nello stadio toscano. Inoltre, sono 64 i gol segnati dai padroni di casa, mentre il Cagliari si ferma a 23. Numeri che davvero lascerebbero poche speranze alla banda Lopez domenica. Ma, si sa, il calcio non è fatto solo di numeri...