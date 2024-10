Francesco Pisano è sempre stato un pilastro del Cagliari degli ultimi anni. Il posto a destra è sempre stato suo, salvo quando gli infortuni non l'hanno fatto fuori. Come la frattura del perone e del malleolo subita nel match contro l'Inter dello scorso 8 aprile, quando lasciò il campo in lacrime. Lì si concluse la sua stagione e iniziò il lungo periodo riabilitativo.

Tale periodo dovrebbe concludersi proprio in questo mese di settembre, o al massimo agli inizi di ottobre, quando 'bombetta' dovrebbe riprendersi il suo posto in campo. Sta continuando il suo allenamento differenziato rispetto alla squadra, ma il suo recupero procede bene. E considerando quanto è importante nell'economia del gioco del Cagliari, questa è una grande notizia per il tecnico Lopez.