Un Cagliari così non lo si era ancora visto in campionato, in questa stagione: coraggiosi e spavaldi, i rossoblù hanno giocato a viso aperto contro un Milan che arrivava forte di successo in coppa contro il Real Madrid, al Bernabéu. Tre le reti segnate, due quelle annullate per questioni di centimetri: i ragazzi di Nicola sono riusciti a gonfiare la rete cinque volte, anche se non sempre regolarmente. Sintomo di una squadra in crescita e che, nonostante alti e bassi, dimostra di assimilare sempre più le idee del proprio allenatore, che però predica maggiore equilibrio.

TESTA E CUORE

“Non è che se facciamo un bel risultato così importante significa che è tutto bello e perfetto, oggi abbiamo concretizzato e anche subito gol, ci vuole sempre equilibrio”, ha detto Davide Nicola nel post partita. Super protagonista Gabriele Zappa: l'esterno, che fino a ieri aveva siglato soltanto un gol in Serie A, è stato decisivo con una doppietta e un gol annullato per la deviazione sottoporta di Viola che si trovava leggermente avanti alla linea difensiva rossonera. “Credo stia crescendo in modo costante e continuo - ha detto il suo allenatore -, uno di quelli migliorato di più e può crescere ancora perché ancora non ha la consapevolezza nei suoi mezzi”.

FASE CLOU

Un pareggio che muove la classifica dopo il triplo tonfo con Udinese, Bologna e Lazio, e riporta il sorriso dalle parti della Domus, soprattutto per la prestazione di carattere. La situazione in classifica rimane delicata: 10 i punti totalizzati finora, al pari del Genoa, e meglio solo di Lecce, Monza (che però deve ancora giocare) e Venezia, rispettivamente a 9, 8 e 8 punti. La zona calda incombe quindi sui rossoblù, che dopo la sosta affronteranno due impegni fondamentali, prima proprio col Genoa, poi col Verona che al momento stacca i sardi di sole due lunghezze.

PER GIGI

Una serata, quella di ieri, anche nel segno di Gigi Riva, che giovedì scorso avrebbe compiuto 80 anni. A lui rimandano i pensieri, inevitabilmente, le gioie del suo Cagliari. Ne ha parlato anche Nicola: “Credo che Gigi Riva sarebbe stato sicuramente orgoglioso della partita che il Cagliari ha fatto stasera. Questa settimana ho avuto modo di vivere le celebrazioni del Mito e del suo compleanno: emozionante, davvero, perché è importante conoscere dove siamo, cosa viviamo; quindi davvero siamo contenti di avere onorato questo grande simbolo rossoblù”.