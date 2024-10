Primo testa stagionale per il Cagliari di mister Semplici che a Peio, in Trentino, si prepara per il campionato di serie A 2021-2022. Nella sfida di questo pomeriggio contro il Real Vicenza i rossoblù hanno vinto 16-1. Protagonista Simeone, che ha aperto le danze e ha chiuso il primo tempo a quota cinque gol.

All'intervallo 10-0 per i sardi: nel tabellino dei marcatori anche Joao Pedro (3 gol), Pereiro e un'autorete. Semplici ha puntato sul 3-4-1-2 con Cragno in porta, Ceppitelli, Walukiewicz e Carboni in difesa, Zappa, Strootman, Marin e Lykogiannis a centrocampo e Joao Pedro e Pereiro alle spalle dell'unica punta Simeone (Pavoletti out per un lieve problema al ginocchio).

In attesa dei rinforzi (si tratta per Dalbert e proseguono i negoziati con l'Inter per il ritorno a titolo definitivo Nainggolan) questa è grosso modo la formazione base scelta per ora dal mister. Nella ripresa largo ai giovani.

In porta spazio anche a Radunovic, appena arrivato dall'Atalanta (poi sostituito da Aresti), Zappa, Boccia e Obert dietro, Deiola, Caligara, Oliva, Cavuoti in mezzo e Biancu a sostegno di Cerri e Ceter. Dopo Joao Pedro tripletta anche per i due attaccanti. All'ultimo minuto il gol della bandiera del Real Vicenza, finisce 16-1.

