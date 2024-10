Prima della partenza del Cagliari verso Maiorca, dove i rossoblù disputeranno la prossima amichevole, Nahitan Nandez non si è presentato all’appuntamento. L'uruguayano è oggetto del desiderio di numerosi club, su tutti l'Intere che negli ultimi giorni ha accelerato per portarlo a Milano. Lo riporta Tuttomercatoweb, che ha parlato col direttore sportivo Stefano Capozucca. "Scelta non concordata con la società", afferma il ds.

"La nostra reazione? Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia - precisa - è per noi una priorità assoluta e certamente avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro presidente che, nonostante le mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura".

"Spero - ha concluso Capozucca - che chi ha consigliato Nandez si renda conto che così non tutela il giocatore e che Naithan capisca che mettere 'il Cagliari prima di tutto' non è solo una scritta che legge ogni giorno entrando nello spogliatoio, ma un credo e un dovere di chiunque abbia l’onore di far parte della nostra famiglia".

Foto Instagram Nahitan Nandez