A Cagliari è partita la festa per la salvezza centrata dai ragazzi di mister Ranieri con una giornata di anticipo.

Al triplice fischio dell'arbitro le prime auto sono uscite in giro per la città con bandiere fuori dal finestrino in zona Largo e intorno alla statua di Carlo Felice, storico ritrovo dei tifosi rossoblù dopo salvezze e promozioni.

La vera festa scoppierà in serata a Elmas, con l'arrivo della squadra da Milano dopo le 20. Attesi per l'occasione in aeroporto migliaia di tifosi. Sarà un bis di quanto accaduto, sempre con Ranieri, nella stagione 1989-90 con la promozione in A: i supporter invasero lo scalo di Elmas dopo il pareggio 2-2 a Pisa.