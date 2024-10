Resettare e ripartire. Il Cagliari torna in campo già domani, contro il Bologna all'Unipol Domus, dopo la sconfitta a Udine. Un pomeriggio storto, da dimenticare, quello in Friuli.

Quale miglior occasione per riprendere la marcia se non fra le mura di casa: Nicola potrebbe pensare a dei cambi, vista anche la poca distanza fra le due partite. Certamente non ci sarà Makoumbou, espulso contro i bianconeri.

Potrebbe tornare Luvumbo davanti, e dal 1' potrebbe rivedersi anche Viola. Ma i dubbi verranno sciolti soltanto nelle prossime ore, prima della sfida che alle 18:30 vedrà scendere in campo le due compagini rossoblu.