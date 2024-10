Domenica, in occasione della partita contro la Ternana, il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale dedicata a Sant’Efisio. “La squadra della Sardegna accanto alla Festa religiosa più grande dell’Isola, nonché la più partecipata dai sardi” si legge sul sito ufficiale del club rossoblu.

La maglia si fregia di dettagli legati all’iconografia del martire e ai simboli della grande Festa. Il colore principale è un elegante blu notte, a ricordo della sentita cerimonia del ritorno di Efisio in città, con la parte alta del torace e delle spalle impreziosita da una trama formata da piccole croci greche dorate, presenti nell’interno del mantello apposto durante la vestizione del simulacro prima della processione. I bordi delle maniche e il colletto a V sono rosso-dorati come l’esterno del vestiario del Santo, nonché principali colori del panciotto e dei ricami dei tessuti.

La trama sul petto sfuma progressivamente verso la base per lasciar spazio alla rappresentazione di uno dei simboli più noti del grande evento del 1° maggio: sa Ramadura. Petali stilizzati di rose rosse, gialle e arancioni si adagiano sul fondo della maglia a ricordare il meraviglioso tappeto floreale che al culmine della processione ricopre e profuma via Roma, l’arteria principale della città.

A completare questa maglia speciale l’iconografia stilizzata del santo, stampata al centro della divisa tra stemma del Club e logo EYE Sport. L’effige sormonta la frase in sardo “Protettori poderosu, de Sardigna speziali, liberainosi de mali, Efis martiri gloriosu”, la strofa più conosciuta del “gòcius” (i tipici canti devozionali) intonato in più occasioni dai fedeli per onorare il santo.