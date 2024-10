E’ finito. Anche il calciomercato 2016 ha chiuso i battenti. Fino al prossimo gennaio non ci saranno più spostamenti in Serie A. Quel che è fatto è fatto e non si torna più indietro.

Il Cagliari ha chiuso la sua sessione con un ‘giallo’, quello legato a Mati Fernandez, il centrocampista della Fiorentina che sembrava ad un passo dai rossoblu, ma che alla fine è passato al Milan. Il cileno aveva già dato la sua parola al Cagliari e l’accordo era stato trovato anche tra i due club. Mancava solo la firma del giocatore che non è mai arrivata a causa dell’inserimento del Milan. I rossoneri, falliti tutti gli obiettivi di mercato per il centrocampo nell’ultimo giorno di mercato, verso le 19,30 si sono inseriti prepotentemente nella trattativa Cagliari-Fiorentina e, anche tramite una telefonata al giocatore dell’allenatore dei rossoneri Vincenzo Montella, che l’aveva avuto alla Fiorentina, il giocatore ha cambiato idea e successivamente ha firmato per i rossoneri, che nel mentre avevano definito la trattativa con il club viola.

Cagliari furioso non tanto per il rifiuto del calciatore (cose che possono capitare), ma anche e soprattutto per il lavoro di mediazione compiuto da Pablo Cosentino. Il Direttore Sportivo del Cagliari Capozucca ha alzato la voce anche in Tv facendo capire che è stata una grande scorrettezza da parte del Milan quella di avvalersi del lavoro da intermediario di questo agente Fifa, squalificato, dopo che un paio di anni fa, quando svolgeva il ruolo di vice presidente del Catania, insieme al presidente del club siciliano Pulvirenti si era letteralmente comprato la salvezza del club rossoazzurro in Serie B. Una scorrettezza per cui il Cagliari ora vorrà andare fino in fondo, portando la questione in Tribunale.

Al di là di questo episodio, i rossoblu nell’ultimo giorno di mercato sono comunque riusciti a piazzare un colpo in entrata, prelevando in prestito secco dal Torino il centrocampista Panagiotis Tachtsidis, che arriverà in Sardegna come vice Di Gennaro. Numericamente, nella rosa a disposizione di mister Rastelli, prenderà il posto di Alessandro Deiola, mandato a fare esperienza in Serie B allo Spezia. E’ di ieri anche la cessione di Luka Krajnc in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria. Inoltre, come vice Murru, in extremis è stato acquistato Luca Bittante dall’Empoli, ex giovanili Fiorentina, che mister Rastelli aveva avuto con sé già all’Avellino nella sua precedente esperienza in Irpinia

Dovendo analizzare nella completezza il mercato estivo dei rossoblu possiamo dare un bel 7,5 all’operato del Ds Capozucca e del presidente Gulini. Sono arrivati al Cagliari giocatori di grande esperienza, anche internazionale, come Borriello, Burno Alves, Isla, Padoin e Ionita, e che subito hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra, come dimostrano le prime due partite di campionato. Inoltre, sono rimasti i pezzi da 90 come Joao Pedro, Farias, Melchiorri (ora infortunato), Sau, Salamon e lo stesso Barella, che hanno avuto parecchie richieste. Insomma, il dovere sul mercato è stato fatto e acquisti del genere non se ne vedevano da tempo. Ora spetta alla squadra dimostrare sul campo che il Cagliari, come molti dicono, debba puntare a qualcosa in più della salvezza.