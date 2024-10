Il commissario tecnico della Nazionale di calcio, Gian Piero Ventura, oggi era in visita ad Asseminello dove ha incontrato la dirigenza, i giocatori e lo staff del Cagliari.

Mister Ventura è stato accolto alle 10 di stamattina dal presidente Tomaso Giulini e dal direttore sportivo Massimo Capozucca.

"Non smettete mai di mettervi in discussione, lottate per realizzare i vostri sogni. E vi auguro di arrivare presto ai livelli più alti" ha detto il c.t. ai ragazzi del settore giovanile rossoblu.

Ai giocatori della prima squadra, poi, ha fatto i complimenti per la vittoria del campionato di Serie B: "Vincere non è mai facile. In bocca al lupo per il futuro. Continuate a fare bene come state facendo".

Ventura ha allenato il Cagliari dal 1997 al 1999 e ha ricordato: "E' un piacere tornare qui ad Asseminello, che ha rappresentato uno spicchio della mia vita. Mi sembra di essere a casa. La mia esperienza in Sardegna mi ha lasciato ricordi fantastici e tanti amici. Il Cagliari di oggi ha iniziato un programma costruttivo: il Presidente Giulini ha voglia di fare ed un entusiasmo contagioso".

"La funzione degli stage azzurri?" ha proseguito il c.t. "L'Europeo ha lasciato una buona base, alcuni giocatori sono fondamentali ma occorre anche pensare al futuro, ad un ricambio generazionale. Il campionato italiano presenta tanti giovani di grandi potenzialità che hanno bisogno di fare esperienza. Devono sentire Coverciano come casa loro".