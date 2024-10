E' finalmente arrivato a Cagliari l'ultimo acquisto in ordine di tempo del club rossoblù, Ibraim Agimi, prelevato dal Maribor. Si tratta di un attaccante classe '88, che può giocare anche come esterno d'attacco o trequartista, Nazionale macedone. Nella giornata di ieri è stato presentato ai media. Il sito ufficiale rossoblù ha pubblicato le sue prime parole. Eccole:

''Ho sempre voluto indossare questo numero (il 10 ndr). Adesso spetta a me dimostrare di essere all'altezza. Devo ringraziare tutti, sono stato accolto con grande calore. Mi sento come se fossi qui da molto tempo. Conoscevo Conti, il capitano, e Albin Ekdal, che ho incrociato durante una sfida tra le nostre nazionali. Pandev? Mi ha detto che il calcio italiano è molto tattico e duro fisicamente. Non ho paura: ho giocato due anni in Europa League, penso di essere pronto per un torneo così impegnativo come la Serie A. Sono solo contento di essere qui. In Slovenia principalmente facevo l'attaccante di destra, ma posso giocare tranquillamente dall'altra parte, e mi sono disimpegnato anche come trequartista dietro le due punte. Gioco dove vuole l'allenatore, a seconda delle esigenze di squadra".