La telenovela Davide Astori sembra ormai avviata alla conclusione che tutti i tifosi del Cagliari speravano e cioè che il difensore della Nazionle italiana rimarrà rossoblu, nonostante un accordo a un passo col Napoli e un interessamento dell'ultim'ora del Milan. Come lui anche Nainggolan e Agazzi rimarranno in Sardegna anche per il prossimo campionato.

Insomma, i big rimangono tutti. A una condizione però. La questione stadio dev'essere risolta al più presto, almeno prima della prossima finestra di mercato di gennaio. Il Presidente Massimo Cellino è andato in visita ad Assemini nei giorni scorsi e ha avuto un colloquio con la squadra. Ha fatto sapere che i big rimarranno, anche perchè manca troppo poco alla fine del mercato e sarebbe difficile sostituirli e i più forti giocatori rossoblu hanno accettato di buon grado la decisione, visto che tutti si trovano bene in Sardegna e al Cagliari.

Ma dal canto loro è stato ribadito il fatto che la questione stadio, che sia Is Arenas o Sant'Elia, dev'essere risolta una volta per tutte, per evitare un altro campionato giocato tutto in trasferta. Altrimenti, da gennaio in poi, l'esodo sarà massiccio e la squadra perderà tutti i suoi pezzi migliori. Ecco perchè i prossimi giorni e le prossime ore saranno davvero decisive per il futuro del Cagliari Calcio.

Marco Orrù