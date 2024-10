Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, al termine della partita col Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Fare 14 punti nel girone d'andata non é una cosa che ci aspettavamo - ha dichiarato il patron rossoblù -. Dopo l'infortunio di Rog non ci siamo più ripresi, è subentrata la paura, ma abbiamo un girone intero per salvarci perché ora questo é il nostro obiettivo".

"Di Francesco? Sì, abbiamo rinnovato il contratto al mister in settimana per fargli vedere la nostra vicinanza, servirà per dare solidità ancora al nostro allenatore. In questo anno non ci ha aiutato nemmeno la buona sorte, é stato un anno devastante ma adesso é ora di venirne fuori".

"Tutti devono darsi una svegliata - conclude Giulini -. Sul mercato abbiamo fatto già tanto, qui dobbiamo pulirci il cervello dalle scorie negative e ripartire, il tempo sta per scadere".