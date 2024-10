Nello scorso match contro l'Inter, il capitano del Cagliari Daniele Conti ha raggiunto l'ennesimo record della sua avventura in rossoblù. Con 290 presenze ha staccato il Mito Gigi Riva nella speciale classifica di presenze in campionato con la maglia rossoblù, piazzandosi al secondo posto dietro Nenè, quello degli anni '70, che guida con 311 presenze. Già in queto torneo il romano, ma sardo d'adozione Conti, avrà la possibilità di diventare il primatista in assoluto di questa graduatoria.

Da Gigi Riva sono arrivati direttamente per lui i complimenti per questo ennesimo traguardo raggiunto dal figlio del grande Bruno: ''Si è rivelato essere un vero e proprio uomo squadra e sono molto contento che abbia raggiunto questo traguardo. Ha capacità, valore e personalità e ha deciso di dedicare tutta la sua carriera al Cagliari. Un pò come feci io. Sono scelte che ti vengono da dentro e di sicuro ti aiuta in queste anche i risultati oltre all’ambiente. Se non mi fossi infortunato probabilmente avremmo vinto almeno un altro scudetto e anche grazie a questi stimoli avevo deciso che la Sardegna poteva essere la mia terra''.