Torna il campionato dopo la sosta per le Nazionali, col Cagliari che affronterà domani alle ore 15 all'Unipol Domus il Genoa dell'ex Ballardini. Sardi in emergenza a causa di alcune assenze importanti, con alcuni dubbi che verranno sciolti solamente nell'immediata vigilia del match. Queste le parole di mister Semplici in conferenza stampa:

Sui gol subiti nei primi 30' di gioco: "Abbiamo analizzato le due partite, abbiamo fatto degli errori, a Milano due gol sono stati uno su una deviazione fortuita e l'altro su rigore. Abbiamo cercato di migliorare questi aspetti in queste due settimane. Bisogna trovare un equilibrio migliore per evitare questi gol e per essere più propositivi".

Sugli infortunati: "Cragno e Ceppitelli sono recuperati, Godin no. Strootman ha un problema e stiamo valutando il suo recupero".

Su Keita: "Farà parte della partita, vediamo se a inizio gara o in corso, non è al top ancora della condizione, valuteremo col mio staff la formazione migliore. Lui fa diversi ruoli in attacco, ci dà qualità, forza e ricambio nel reparto avanzato. Va portato nelle condizioni migliori per esprimersi".

Sulla pausa per le nazionali, soprattutto legata ai sudamericani: "Abbiamo quattro calciatori sudamericano e siamo tra i più penalizzati. Stanno ancora rientrando e cercheremo di capire se saranno a disposizione. Hanno fatto tante partite, il dispendio di energie è importante, compreso il viaggio, è un aspetto a livello di Federazione da migliorare. Sono convinto che chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti, faremo una grande gara. Gli uruguaiani? Li devo ancora vedere e capire come stanno, difficilmente potranno giocare dall'inizio comunque".

Sulla difesa a quattro: "Io ho sempre giocato con la linea a quattro, è da quando sono arrivato in A che ho giocato a tre. Abbiamo le caratteristiche per giocare anche in maniera diversa, lo stiamo valutando, durante la gara abbiamo cambiato spesso la linea di difensiva, è nella mentalità che bisogna migliorare".

Sui nuovi arrivati: "Sono contento di chi è arrivato e sono contento anche che si sia chiuso il mercato, non è stato facile giocare a mercato aperto".

Su Deiola regista: "Dobbiamo valutare Strootman, Deiola e Oliva sono due possibilità, valuteremo domani chi è nelle migliori condizioni per disputare una gara importante".

Sul Genoa: "Ha fatto un mercato importante, fatto di giocatori di valore e esperienza. Ha un allenatore che ha dato continuità al lavoro dello scorso anno, è una squadra ostica e sarà una partita difficile. Abbiamo lavorato su tanti aspetti, cercheremo di fare una grande prestazione".

Su Marin: "L'ho trovato bene, bello arrabbiato perché non ha giocato tutte le partite con la sua nazionale e questo sotto sotto a me fa piacere perché lo ritrovo fresco".

Su Nandez: "Sono contento che sia finito il mercato come detto prima, in generale ci ha un po' condizionato. L'obiettivo è essere con la testa sul campo, anche lo stesso Nandez è di questo avviso. Per domani sarà da capire bene la condizione fisica perché non possiamo rischiare di perdere nessuno".