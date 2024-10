Il Cagliari riprende la marcia in campionato portando a casa un’altra vittoria tra le mura amiche dopo una partita nata male, ma finita benissimo. Dopo lo svantaggio firmato Simeone la squadra di casa, trascinata da due splendidi Joao Pedro e Farias, macina gioco e gol e ribalta il punteggio infilando un meraviglioso poker ai liguri. E Rastelli sorride ancora.

LA CRONACA

Mister Rastelli propone Capuano al posto di Bruno Alves squalificato e a sorpresa lascia Sau in panchina per Joao Pedro che è stato inserito come trequartista dietro la coppia Borriello-Farias. In extremis Di Gennaro si fa male nel riscaldamento e al suo posto ha giocato Tachtsidis. Nel Genoa subito dentro il neoacquisto Cataldi.

Avvio arrembante del Cagliari con Farias che impegna subito Lamanna con un tiro da fuori. Al 7’ pericoloso il Genoa con un colpo di testa di Simeone. Un minuto dopo Joao Pedro manca il gol per pochissimo ma il brasiliano era in posizione irregolare. Al 10’ ancora Farias pericoloso con un destro che si spegne di poco a lato. Nella parte centrale, il match si fa più equilibrato con i liguri che prendono campo. Al 29’ il Genoa concretizza la sua crescita col gol del vantaggio di Simeone che di testa in tuffo indisturbato a centroarea beffa Rafael. La squadra di Juric, galvanizzata dal gol, attacca ancora e mette sotto pressione la difesa rossoblu. Al 40’ arriva però il pareggio del Cagliari con Borriello che sfrutta una corta respinta di Lamanna su tiro di Tachtsidis. Al 44’ Joao Pedro raddoppia: cross di Barella, colpo di testa di Borriello che si stampa sul palo, ma arriva il brasiliano che insacca sulla respinta. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa il Genoa prova a reagire ma il Cagliari è ordinato e difende bene. Al 15’ Borriello triplica dopo un’azione tambureggiante del Cagliari: Lamanna ha detto di no due volte a Joao Pedro ma non ha potuto nulla sul tiro sporco ma efficace di Borriello. Un minuto dopo traversa clamorosa di Farias. Cagliari strepitoso in questa fase. Al 19’calcio di rigore per atterramento di Murru con Farias che trasforma in rete per il poker rossoblu. Il Genoa accusa il colpo e non reagisce. A 10 minuti dalla fine Capuano si fa espellere per doppia ammonizione per un fallo tattico. Assalto finale del Genoa ma il risultato non cambia più.

I MIGLIORI

Farias e Joao Pedro finalmente insieme sembrano tornati quelli dell’anno scorso in Serie B. È praticamente la prima volta che giocano insieme in stagione e la qualità si vede. Gol, assist, duetti, falli procurati e anche qualche gol mangiato che fa parte delle loro caratteristiche. Ottima la prova anche di Borriello. Sembrava in difficoltà all’inizio ma due gol, un palo e altre giocate lo mettono in cima alla classifica dei migliori in campo. Tranne nella fase centrale del primo tempo, la coppia centrale non soffre mai gli avanti rossoblu genoani se non fosse stato per quel gol di Simeone. Capuano e Ceppitelli non fanno rimpiangere Bruno Alves. E’ vero che Capuano viene espulso nel finale ma questo non intacca la sua bella prova. Nota di merito anche per Rafael che mostra sicurezza tra i pali, essendo incolpevole sul gol. Cresce ancora Barella.

I PEGGIORI

Dalla parte di Murru il Genoa sfonda spesso e il terzino rossoblu non attacca praticamente mai. Rientro in campo da titolare difficile per lui. Tachtsidis gioca da titolare quasi per caso visto l’infortunio all’ultimo secondo di Di Gennaro ma evidentemente non era pronto sia mentalmente che fisicamente vista la mole di era commessi.