Sfatato il tabù Sardegna Arena. Il Cagliari batte il Genoa 3-1 e torna a vincere in casa dopo 5 mesi. Al gol del vantaggio di Simeone ha risposto Kouame verso la fine della partita, ma l'uno-due firmato Joao Pedro e Zapata (autogol) ha dato la vittoria ai ragazzi di Maran.

Maran preferisce Ionita a Rog in mezzo, con Joao Pedro al fianco di Simeone in avanti. Castro trequartista.

Avvio di gara a ritmo elevato. Al 7’ occasione Genoa: cross di Ankersen dalla destra, Saponara anticipa Ionita, ma la palla finisce alta. All'11' risponde per il Cagliari Pellegrini con un destro da fuori respinti da Radu in corner; sul corner successivo Pisacane di testa a centro area conclude fuori. Al 18’ traversa di Castro, ma il gioco era fermo per un fallo precedente. Al 20’ colpo di testa ravvicinato di Joao Pedro, ma la conclusione è debole. Castro un minuto dopo ancora da fuori, palla alta di poco. Alla mezz’ora bella azione dirompente di Joao Pedro conclusione potente, ma palla alta. Un minuto dopo conclusione sbilenca di Ionita, Simeone ci mette la testa ma la palla finisce di poco a lato. Al 33’ è il Genoa ad andare vicino al gol: cross di Schone, colpo di testa ravvicinato di Kouame e miracolo di Olsen che respinge in tuffo. Al 42’ altra grande chance dei rossoblù, ma il cioccolatino offerto da Castro a Nandez posizionato sul secondo palo non viene scartato dell’argentino che conclude a lato. Al 45’ Schone liberato a centro area conclude alto.

La ripresa si apre subito con il vantaggio del Cagliari: cross di Ionita dalla sinistra e colpo di testa preciso all’angolino di Simeone che batte Radu. Al 17’ chance per Favilli ma il suo colpo di testa da pochi passi finisce fuori. Il Cagliari tiene bene il campo e ribatte colpo su colpo al ritorno del Genoa, creando anche qualche grattacapo alla difesa genoana. Dopo la girandola di cambi, tra il 38’ e il 39’ succede di tutto: pareggio di Kouame con un destro da fuori e nuovo sorpasso Cagliari con l’ultimo tocco che dovrebbe essere di Zapata del Genoa. Al 42’ un contropiede di Joao Pedro chiude il match.