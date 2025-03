Il Cagliari pareggia 1-1 nell'anticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A contro il Genoa e getta alle ortiche una grande occasione per risalire in classifica.

I rossoblù padroni di casa avevano approcciato bene il match (palo di Coman, poi uscito per infortunio e rete annullata a Piccoli) passando in vantaggio al 18' con Viola. A inizio ripresa, però, il Genoa ha trovato la rete del pari con Corner e da lì in poi è stato un Cagliari confusionario che ha provato solo con delle palle buttate in area di rigore a impensierire la porta di Leali. Nemmeno gli ingressi di Pavoletti, Gaetano, Adopo e Prati sono serviti a cambiare le sorti della gara.

Un mese senza vittoria riportano ora il Cagliari nelle zone pericolose della classifica, considerando poi che alla prossima partita prima della sosta si va all'Olimpico ad affrontare la Roma.