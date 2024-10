Moderato turnover per l'ultima del Cagliari contro il Genoa: Cragno in porta, la difesa con Rugani-Klavan-Carboni, Nandez e Lykogiannis sulle fasce, Marin-Deiola in mezzo con Nainggolan dietro Joao Pedro e Cerri.

Al 4' subito Cagliari in avanti e palo di Joao Pedro di testa su cross di Lykogiannis. All'8' è Cerri ad arrivare ad un centimetro dall'appuntamento col gol, ma la palla crossata da Nandez si spegne a lato. Al 10' Nainggolan è costretto ad uscire per un infortunio muscolare, al suo posto Duncan. Al 15' il Genoa, alla prima vera sortita offensiva, passa in vantaggio: buco centrale, Rovella in profondità per Shomurodov che solo davanti a Cragno con un pallonetto lo batte inesorabilmente.

Al 18' il Cagliari si ributta in avanti con un'azione che si sviluppa in area di rigore avversaria, ma il tiro di Marin da ottima posizione è sbilenco e termina fuori. Al 32' è il turno di Cerri che calcia alto dal limite dell'area. I padroni di casa hanno iniziato a spron battuto, hanno avuto le migliori occasioni ma in vantaggio, alla fine del primo tempo, c'è il Genoa. All'intervallo resta negli spogliatoi Nandez, dentro Zappa.

Al 50' Genoa vicino al raddoppio con un tocco sotto porta di Shomurodov, ma Cragno d'istinto para con i piedi e sventa la minaccia. Al 53' ancora Cerri ad un passo dal gol, colpo di testa debole, palla che non finisce nemmeno nello specchio di porta. Al 61' sempre Cerri che davanti a Paleari colpisce male al volo e spreca ancora la chance del pareggio. Al 63' Cragno si distende per sventare un tiro angolato del neo entrato Kallon. Al 65' ancora Cagliari vicino al gol che però non arriva: cross dalla sinistra, la palla giunge a Zappa dall'altra parte che calcia a colpo sicuro ma sulla linea di porta un difensore genoano salva tutto. Al 69' dentro Simeone e Pereiro, fuori Deiola e Cerri.

Al 74' Kallon segna per il Genoa ma il gol è in fuorigioco e l'arbitro annulla. All'80' dentro anche Sottil, al rientro dopo diversi mesi, al posto di Lykogiannis. All'83' Genoa in dieci per l'espulsione di Behrami. All'88' liguri vicino al raddoppio con un tiro deviato di Kallon, palla in corner. Quattro minuti di recupero e al primo di questi Joao Pedro si mangia il gol del pareggio sparando alto da ottima posizione. È l'ultima occasione della gara.