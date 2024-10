Un gol su rigore di Joao Pedro regala una vittoria importantissima al Cagliari che piega il Frosinone e raggiunge quota 40 punti, ormai praticamente al sicuro, vista anche la sconfitta dell'Empoli. Partita brutta, sporca e cattiva, con anche l’espulsione di Faragò nel finale ma portata a casa dai ragazzi di Maran. Una Pasqua tutta rossoblù.

LA CRONACA

Formazione confermata rispetto alla vigilia, con il ritorno di Ceppitelli in difesa insieme a Klavan, Srna a destra e Lykogiannis a sinistra al posto di Pellegrini. In mezzo Cigarini regista con Ionita e Faragò, mentre sulla trequarti agirà Brisa al posto dello squalificato Barella. Joao Pedro e Pavoletti davanti.

Cagliari subito in avanti nei primissimi minuti di gioco, ma è del Frosinone la prima occasione del match con un tiro ravvicinato di Paganini al 7’ finito di poco alto. I rossoblu mantengono il predominio del gioco, mettono diversi palloni in mezzo, ma Sportiello non deve compiere grandi interventi. Al 15’ tiro-cross di Lykogiannis che sfiora la rete. Pericoloso al 22’ il Frosinone con Goldaniga con una conclusione ravvicinata finita alta.

Al 24’ ciociari ancora in avanti, lanciò per Ciofani, Klavan è in ritardo, conclusione ancora una volta alta dell’attaccante gialloblù. Al 26’ calcio di rigore per il Cagliari per fallo su Ionita: Joao Pedro trasforma e porta in vantaggio i suoi. Nei successivi 10’ Cagliari pericoloso prima con un sinistro di Lykogiannis, poi con una spizzata di Pavoletti che per poco non raggiunge Srna pronto a calciare a rete. Al 44’ gran botta di Cigarini da fuori che finisce di poco alta sopra la traversa.

Nella ripresa è subito Pavoletti a impensierire Sportiello con un tiro da fuori. Al 52’ altra zuccata del 30 rossoblù, Sportiello para. Al 60’ infortunio per Klavan, dentro Romagna. Frosinone ci prova col tridente pesante, dentro anche Pinamonti. Al 72’ cross di Ionita e colpo di testa di Pavoletti da pochi passi con Sportiello che compie un miracolo.

Al 75’ altra discesa di Ionita, assist per Joao Pedro ma Sportiello è sempre attento sul tiro a giro del brasiliano. Al 79’ Faragò espulso per doppia ammonizione: Cagliari in 10. All'83' punizione di Ciano e grande risposta di Cragno in corner. Dopo 5’ di recupero il Cagliari porta a casa una vittoria soffertissima.