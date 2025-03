"Davide sempre con noi". La Fiorentina ha deciso di commemorare Davide Astori attraverso un post sui propri canali social, segnando il settimo anniversario della sua prematura scomparsa avvenuta il 4 marzo 2018 all'età di 31 anni in un hotel di Udine.

Oltre alla squadra viola, che lo onora ogni volta che scende in campo al Franchi, anche la Roma, in cui ha giocato nella stagione 2014-15, e il Cagliari, il club con cui ha avuto più presenze, hanno ricordato il difensore con il toccante messaggio "Per sempre Davide".

Un omaggio pure dal Milan nel cui settore giovanile Astori è cresciuto: "Un giorno che non possiamo dimenticare. Il tuo ricordo mai svanirà. Ciao, Davide".

Condannato un medico sportivo

Per la morte di Astori è stata confermata lo scorso luglio la condanna a un anno di reclusione per Giorgio Galanti, medico sportivo accusato di omicidio colposo.

Secondo l'accusa, il decesso del calciatore fu provocato da cardiomiopatia aritmogena ventricolare, patologia non diagnosticata da Galanti che rilasciò invece due certificati di idoneità agonistica al giocatore.

La corte di Appello di Firenze, dunque, ha deciso di confermare la pena inflitta in primo grado il 2 aprile 2021 al dottor Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi con un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accogliendo la richiesta della procura generale.