Conferenza stampa alla Sardegna Arena per mister Lopez, alla vigilia del match contro la Fiorentina di domani, gara in programma alle ore 20:45.

Il tecnico inizia col dire chi giocherà di sicuro: "Domani giocano nuovamente Pisacane, Andreolli e Romagna per dare continuità. Come dico sempre dobbiamo guardare a noi stessi, senza preoccuparci degli altri. I risultati arrivano attraverso le prestazioni. Sabato scorso c'è stata la prestazione, ma gli episodi hanno determinato la sconfitta. Anche se c'è da migliorare nella fase di conclusione. Domani comunque sarà una partita dura".

Si parla dell'avversario di domani: "Non temo nessuno, sappiamo che i viola hanno qualità e stanno facendo risultati, ma guardo sempre a noi stessi, dobbiamo rendergli la vita difficile".

Domani non ci sarà Cigarini, squalificato: "In quel ruolo può giocare o Barella o Cossu, ma potremo giocate anche con due centrocampisti e due trequartisti. Ho diverse soluzioni in mente".

Due parole su Sau: "Da quando ha avuto quel problemino va a fasi alterne. Non è ancora pronto per giocare da titolare, ma può entrare a gara in corso. È importante per noi e aspetto che torni al 100%".

Torna in campo Faragò: "Sta facendo bene ed è importante per noi. Così come è importante che abbiano recuperato i portieri".

Un appello al pubblico: "L'appello lo facciamo sul campo, secondo me domani sarà pieno. Conosco la gente di Cagliari e so che verrà domani allo stadio a sostenerci".