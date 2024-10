Un bruttissimo Cagliari viene sconfitto per 1-0 in casa dalla Fiorentina che passa alla Sardegna Arena grazie ad un gol di Babacar all’82. La squadra di Pioli ha dominato il Cagliari praticamente per tutto il match. Rossoblù mai pericolosi, con Sportiello inoperoso per tutta la partita. Pericolosa battuta d’arresto per i ragazzi di Lopez che ora sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo.

LA CRONACA

Diego Lopez a sorpresa lancia Cossu dal primo minuto al posto di Cigarini squalificato e lascia Faragò in panchina a favore di van der Wiel. Joao Pedro dietro Pavoletti in avanti. Pioli col tridente Thereau-Simeone-Chiesa.

Avvio subito forte della Fiorentina che conquista subito un corner, senza esito però. Nei primo 10’ I viola schiacciano i rossoblu nella propria metà campo. Al 16’ primo tiro in porta del Cagliari con una punizione di Joao Pedro ben parata da Sportiello. Al 20’ girata di Simeone e parata a terra di Cragno. Fiorentina pericolosa a metà tempo con alcuni calci d’angolo che mettono in apprensione la retroguardia sarda. Al 25’ Simeone di testa va vicinissimo al gol, ma Cragno è prodigioso con Andreolli bravo a spazzare via. Al 32’ ancora Cragno super su un diagonale di Chiesa. Ancora Chiesa che si porta dietro tutta la difesa rossoblu e poi col sinistro conclude a lato. Al 41’ l’imprendibile Chiesa ancora una volta conclude di poco a lato. Al 45’ Joao Pedro da fuori ma la palla finisce di poco a lato.

Nell’intervallo mister Lopez lascia Cossu in panchina con Farias al suo posto. Al 54’ grandissimo salvataggio di Romagna sul tiro a botta sicura di Simeone. Un intervento che vale come un gol. Al 57’ Badelj si mangia letteralmente un gol con un colpo di testa a lato solo davanti a Cragno. Secondo tempo meno vivace del primo e poche occasioni da rete. All’82, però, quasi all’improvviso, Babacar con una zampata a pochi metri da Cragno porta in vantaggio i viola. All’85 è ancora Chiesa con un diagonale a impensierire Cragno. Nel finale nei minuti di recupero, espulso Joao Pedro per un fallo a gioco fermo su Chiesa ravvisato dal Var. Dopo quasi 10’ di recupero la partita finisce così.

IL TABELLINO

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane (41’st Sau); Van der Wiel, Ionita (18’ Faragò), Cossu (1’ st Farias), Barella, Padoin; Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Giannetti, Miangue, Ceppitelli, Capuano, Deiola, Melchiorri. Allenatore:Diego Lopez.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Milenkovic (39’ Sanchez), V.Hugo, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj (43’ st Laurini), Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau (’70 Babacar) A disposizione: Cerofolini Dragowski, Olivera, Gaspar, Cristoforo, Saponara, Zekhnini, Eysseric, Dias. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: 82’ Babacar (F)

Ammoniti: V. Hugo, Chiesa (F); Joao Pedro, Barella (C)

Espulsi: Joao Pedro

LE PAGELLE

I PIU’

Romagna e Cragno sono sicuramente i due migliori rossoblu. Il primo sbrogliare ogni matassa in area di rigore, compreso un tiro di Simeone che era diretto in rete, mentre il secondo chiude la saracinesca in diverse occasioni, anche se non può nulla sul gol di Babacar. Altri miglioramenti anche per van der Wiel che prosegue nel suo percorso riabilitativo in campo.