Dopo giorni e giorni di trattative, dopo le mille voci che lo hanno accompagnato, ecco che finalmente, all'aeroporto di Cagliari Elmas, lato volo privati, si è materializzato Diego Godin, il difensore centrale prelevato dall'Inter, considerato uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo.

Il centrale uruguaiano è sbarcato in Sardegna senza essere accolto dalla classica folla di tifosi viste le raccomandazioni della società a non creare assembramenti.

Ora resterà da capire se, burocrazia permettendo, Godin farà in tempo ad entrare nell'elenco dei convocati per il match contro la Lazio di sabato, in attesa poi della presentazione ufficiale in programma lunedì, con tanto di evento speciale, stavolta aperto ai tifosi.