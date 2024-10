Dopo la lunga pausa riprende il campionato di Serie A. Per il Cagliari l'impegno alla Sardegna Arena contro l'Empoli, domani alle ore 18. Queste le parole del tecnico Maran in conferenza stampa.

"Domani è sicuramente una partita importante, dobbiamo riprendere col piglio giusto e sulla scia della prestazione con l'Atalanta, risultato a parte. Ricordiamo anche la gara d'andata contro l'Empoli e facciamo tesoro di quella. Rimaniamo concentrati. Serve intelligenza. Contro l'Atalanta ci sono stati tanti segnali positivi. Ho visto cose importanti e questo mi rincuora per il proseguo. Ci lascia la consapevolezza che a livello di prestazione siamo migliorati. Parliamo di una partita alla volta. Dobbiamo aggredire la partita in tutti i modi. Passa anche attraverso questo la prestazione di domani. Birsa? Parte alla pari con tutti, già conosce me e il mio staff e sa cosa voglio. Il mercato? È una settimana importante e non permetto a nessuno o a qualsiasi cosa di poterci disturbare. Come è cambiato l'Empoli da Andreazzoli a Iachini? Concedono poco, difficile fare paragoni, è certamente una squadra quadrata che può farci giocare male. Emergenza difesa? Sì, è vero ma non dobbiamo pensare agli assenti. Pavoletti? Sta bene, fin dalla ripresa degli allenamenti dopo l'Atalanta. Farias? Sta lavorando bene, come sempre, vedo che ha la testa giusta, può essere utilizzabile. Birsa più due attaccanti? Conta l'atteggiamento, serve grande partecipazione".