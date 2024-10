Una partita incredibile quella tra il Cagliari e l’Empoli. Nel primo tempo i rossoblu la chiudono grazie ad una doppietta di Farias e un gol di Sau. Nella ripresa poi si addormentano e nel finale l’Empoli torna in partita, chiudendo 3-2. Arrivano comunque tre punti tutto sommato meritati.

LA CRONACA

Mister Rastelli propone una squadra super offensiva con Joao Pedro, Farias e Sau dietro Borriello. Tachtsidis e Barella in mezzo.

Avvio a spron battuto dell’Empoli e prima conclusione verso lo specchio della porta difesa da Rafael con la punizione di Pasqual di poco a lato. Al 7’ però è Sau a portare in vantaggio i rossoblu: lancio di Isla per l’attaccante di Tonara che a tu per tu con Skorupski lo batte con un tocco sotto le gambe del portiere dell’Empoli. I toscani però non arretrano e provano la controffensiva. Ma al 17’ il Cagliari raddoppia con Farias: azione che parte dalla sinistra, palla per Borriello che in qualche modo serve Farias il quale davanti a Skorupski non può sbagliare. Il Cagliari domina i primi 20’ di gioco.

Dopo il 2-0 dei ragazzi di Rastelli la partita si spegne un po’, complice anche il gran caldo. Al 36’ bella azione personale di Farias che al momento del tiro trova l’opposizione della difesa empolese e né Borriello, né Sau riescono a ribadire in rete. Al 39’ doppio tiro di Tachtsidis e Joap Pedro con palla in Curva Sud. Al 45’ contropiede del Cagliari con Tachtsidis che lancia in profondità Farias e gol del brasiliano che si è involato da solo verso la porta avversaria. Cagliari show nel primo tempo.

Nella ripresa subito Empoli pericoloso su corner, ma Rafael in due tempi fa sua la palla. Al 5’ punizione di Bruno Rafael con Skorupski che si rifugia in corner. Al 9’ rigore per l’Empoli per fallo di mano di Murru: tira Pucciarelli ma Rafael para in maniera strepitosa! Un minuto dopo contropiede strepitoso del Cagliari, palla di Farias per Sau, ma l’attaccante sbaglia di pochissimo.

La partita ovviamente ha un ritmo molto inferiore rispetto al primo tempo, visto ormai il risultato acquisito. Al 34’, dopo un’occasione di Borriello, i toscani rientrano in partita con il neo entrato Zajc che supera un avversario e mette la palla sotto il sette. Il Cagliari si ferma e l’Empoli trova anche il secondo gol con Maccarone.

Il finale è vibrante: l’Empoli prova l’assalto finale e il Cagliari agisce in contropiede. Con un po’ di sofferenza la squadra di Rastelli porta a casa comunque la vittoria.

CAGLIARI-EMPOLI 3-2

TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Rafael; Isla, Pisacane, Alves, Murru; Tachts idis, Barella (30’ st Padoin); Joao Pedro(22’ st Ionita), Sau (36’ st Han), Farias, Borriello. A disposizione: Bizzi, Crosta, Capuano, Salamon, Miangue, Dei ola, Di Gennaro, Faragò. Allenatore: Rastelli

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Mauri (16’ st Maccarone), Dioussè, Croce; ElKaddouri (6’ st Krunic); Pucciarelli, Thiam (30’ st Zajc). A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Veseli, J akupovic, Barba, Cosic, Dimarco, Zambell ii, Tello. Allenatore: Martusciello

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 7’ Sau (C); 17’