Sport

Il Cagliari pareggia 2-2 in casa con l'Empoli grazie ad un gol di Farias al 90’. Il brasiliano, subentrato nella ripresa, potrebbe aver segnato così il suo ultimo gol in rossoblù, visto che pare essere in procinto di passare al Bologna. In precedenza l’Empoli aveva ribaltato il vantaggio del Cagliari con Pavoletti, “rischiando” di fare il colpaccio alla Sardegna Arena. Per la squadra di Maran è comunque un punto che lascia l’amaro in bocca.