Il Cagliari pareggia 0-0 con l'Empoli e spreca un'ottima occasione per risalire la classifica. Grande rammarico per il rigore sbagliato da Viola nel finale di partita. (Leggi il COMMENTO di Ranieri)

LA CRONACA

Ranieri si schiera col 4-3-1-2. In porta Scuffet, Zappa e Azzi sulle fasce, Dossena e Goldaniga centrali, Prati regista con Sulemana e Deiola ai lati, Viola trequartista con Pavoletti e Lapadula punte.

Avvio di gara equilibrato con le due squadre intente a studiarsi. La prima vera occasione del match è per l'Empoli con Caputo che mette in mezzo per Maldini pronto a metterla dentro, ma è Azzi a contrastarlo e mettere in corner. Al 19' Azzi mette in mezzo per Pavoletti che però non si aggancia, peraltro l'azione era viziata da un fuorigioco di Lapadula. I rossoblù non decollano e fanno fatica ad imbastire azioni pericolose nei primi 30' di gioco. Pericolosissimo l'Empoli al 35' con Cambiaghi che colpisce quasi a botta sicura dall'area di rigore, tiro che però viene stoppato da Dossena col corpo. Il Cagliari parte in contropiede e conquista un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale Prati colpisce di testa sull'esterno della rete. Al 45' Zappa da ultimo uomo commette fallo su Cambiaghi e viene ammonito: l'arbitro viene chiamato al Var e ravvisa un fallo precedente di Walukiewicz su Pavoletti annullando anche l'ammonizione di Zappa. Pericolo scampato. Il primo tempo si chiude così.

All'intervallo dentro Luvumbo al posto di Lapadula. Il Cagliari decisamente più arrembante un inizio ripresa, nei primi 7' mette diversi palloni in mezzo senza però riuscire a concludere in porta. Al 56' Pavoletti di testa ha la palla del vantaggio, ma Caprile ha i riflessi giusti per respingere. Al 66' il Cagliari passa in vantaggio con Viola, calcio di punizione che finisce direttamente alle spalle di Caprile: l'arbitro però va al Var per un fallo di Pavoletti sul portiere empolese e annulla. Al 71' si rivede l'Empoli in area rossoblù, percussione di Cambiaghi e tiro parato in due tempi da Scuffet. Al 79' Dossena superficiale su una palla destinata al fondo del campo, non la protegge bene favorendo l'intervento di Ranocchia che riesce a mettere in mezzo ma Scuffet è attento. Sul capovolgimento di fronte Walukiewicz commette fallo da rigore su Pavoletti con una gomitata in faccia e l'arbitro concede il rigore: si presenta dal dischetto Viola che però si fa parare il rigore. All'89' dentro Mancosu, Oristanio e Petagna, fuori Viola, Sulemana e Pavoletti. Sono otto i minuti di recupero. Dentro anche Jankto per Azzi nell'assalto finale. Al 95' Petagna di gira e calcia in area di rigore ma è miracoloso Caprile a respingere. È stata l'ultima occasione del match.