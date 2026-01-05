Il Cagliari affronta un momento di emergenza a centrocampo a causa degli infortuni di Deiola e Folorunsho. La società punta su Nicolussi Caviglia, in prestito alla Fiorentina ma di proprietà del Venezia, come possibile rinforzo. Tuttavia, la necessità di un accordo tra i due club rallenta i tempi: il club rossoblù vorrebbe averlo a disposizione almeno per la trasferta di Genova di lunedì, mentre un’accelerazione potrebbe permettere al centrocampista valdostano, scuola Juventus, di essere convocato già per la gara di giovedì contro la Cremonese.

Il club sta valutando diversi obiettivi, ma Nicolussi Caviglia resta la priorità. Il giocatore ha giocato pochi minuti nella sfida Fiorentina-Cremonese, ma non rientra più nei piani della società toscana. Anche Brescianini è seguito dal Cagliari, ma la trattativa appare complessa.

Sul fronte portieri, l’ultima apparizione di Radunovic con la maglia rossoblù è stata venerdì contro il Milan: il serbo, classe 1996, si trasferisce in prestito allo Spezia fino a fine stagione. Per il ruolo di vice Caprile ritorna dal prestito al Frosinone l’albanese Sherri, con formula di risoluzione anticipata.

In attacco si valutano le opzioni Dzeko (Fiorentina) e Lucca (Napoli), mentre circola anche il nome di Zapata, in un possibile affare che porterebbe Prati in maglia granata. Intanto il Cagliari concentra l’attenzione sulla sfida di giovedì con la Cremonese: Pisacane potrebbe rilanciare la coppia difensiva Mina-Luperto, mentre Zè Pedro si sta allenando regolarmente con il gruppo. Per ora resta congelata l’ipotesi di un trasferimento di Luperto a Cremona.