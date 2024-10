Il Cagliari anche quest’anno rinnova l’appuntamento con il ritiro estivo sia ad Aritzo (8-11 luglio), sia a Pejo (13-27 luglio). Il Dg Passetti presenta il ritiro: “Siamo molto contenti di confermare per il quinto anno il ritiro di Aritzo e per il quarto anno quello di Pejo. I rapporti sono diventati d’amicizia, oltre che personali. Abbiamo avuto grande ospitalità in questi anni e ci siamo trovati davvero bene. Grande collaborazione, davvero, siamo molto felici. Pejo ha avuto tante richieste ma siamo contenti che ancora una volta hanno scelto noi. E grazie ad Aritzo che ci avvicina a tutto il popolo sardo per l’inizio della nuova stagione”.

Queste le parole del Sindaco di Pejo Angelo Dalpez: “Grazie al Cagliari, l’amicizia è stato il valore fondamentale per rinnovare l’appuntamento col Cagliari. Avevo avuto l’intenzione di tenere fermo il campo per un anno per ristrutturare, ma abbiamo rinviato il tutto e quindi anche quest’anno il club rossoblù sarà con noi. Il campo è stato rinnovato, e perfettamente in grado di ospitare una squadra di serie A. Abbiamo avuto richieste dal Torino, dalla Cremonese e dalla SPAL, ma abbiamo scelto col cuore, il Cagliari. Vi aspettiamo tutti”.

La parola passa al primo cittadino di Aritzo, Gualtiero Mameli: “Grazie al Cagliari che per il quinto anno consecutivo verrà da noi. È cominciato dalla scalata dalla B alla A e ha portato fortuna. Sono pochi giorni ma serviranno per partire al meglio e per scoprire la nuova squadra. In tanti accorrono ogni anno e siamo felici. È nata una bella collaborazione con Pejo e siamo davvero felici di questo scambio culturale e culinario. E speriamo che ci siano anche altri nuovi sbocchi che riguardano il turismo. Col Cagliari i rapporti sono sempre più saldi e sono in ballo diverse nuove collaborazioni. Grazie a tutti”.