Cagliari-Catania, come detto, si giocherà allo Stadio Sant'Elia, per la gioia di tutti i tifosi rossoblù. Vediamo quali dovrebbero essere le scelte di mister Lopez. Il tecnico uruguaiano non potrà disporre dei due centrocampisti Ekdal e Dessena e del secondo portiere Avramov. Rientrano Cossu e Conti, e questa è una notizia importante.

Solito 4-3-1-2 quindi, con Agazzi in porta, Murru e Perico sulle fasce difensive, Rossettini-Astori centrali, Cabrera-Conti-Nainggolan in mezzo e Cossu trequartista. Fin qui le sicurezze. Sì, perchè in attacco ci sono parecchi dubbi che albergano nella mente del tecnico rossoblù. 4 maglie per due posti: Sau, Pnilla, Ibarbo e Nenè. A sorpresa potrebbero spuntarla proprio questi ultimi due, visto che il cileno è reduce dal viaggio in Sudamerica con la sua Nazionale e l'attaccante di Tonara sembra essere giù di tono in questo periodo.

Vediamo le probabili formazioni dle match:

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Perico, Rossettini, Astori; Murru, Cabrera, Conti, Nainggolan; Cossu; Nenè, Ibarbo. A disp.: Carboni, Ariaudo, Pisano, Del Fabro, Avelar, Oikonomou, Eriksson, Ibrami, Pinilla, Sau. All.: Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ekdal, Avramov, Dessena



Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Bellusci, Legrottaglie, Biraghi; Izco, Plasil, Almiron; Castro, Bergessio, Barrientos. A disp.: Frison, Ficara, Rolin, Capuano, Guarente, Freire, Monzon, Gyomber, Peruzzi,Tachtsidis, Maxi Lopez, Leto, Keko, Boateng. All.: Maran

Squalificati: Lanzafame (fino all'8 novembre 2014)

Indisponibili: Spolli