Il calciomercato 2013 si è concluso nella tarda serata di ieri. Tempo di bilanci quindi. Vediamo allora di stilare una pagella per il nostro Cagliari. Che dire. Trattenere tutti i gioielli rossoblù, quando tutto faceva presagire che in questo mercato il Cagliari sarebbe stato un supermarket per le grandi, è stato davvero un capolvaoro della società sarda. Fino a ieri pomeriggio c'è stato l'assalto, italiano e estero, sia per Radja Nainggolan, sia per Daavide Astori. E anche i vari Marco Sau, Michael Agazzi, Victor Ibarbo e Mauricio Pinilla sono stati al centro di voci di mercato nelle scorse settimane.

Nessuno si è mosso, tutti sono rimasti in Sardegna. E crediamo anche felicemente, visto che nessuno mai ha chiesto la cessione fino in fondo. Il bilancio parla di pareggio: 3 milioni in entrata e 3 in uscita. Per 1 milione è arrivato il difensore greco Oikonomou, mentre altri 2 milioni sono stati utilizzati per il riscatto di Danilo Avelar dal Karpaty. In entrata è arrivato anche l'esterno offensivo macedone Agim Ibraimi dal Maribor in prestito, a cui è stato girato il giovane Ceppelini. Questi soldi sono stati recuperati con la cessione di Thiago Ribeiro al Santos. Insomma, tramutando in un voto tutto questo, possiamo dare un 9 pieno al Presidente Cellino.