Mentre il Cagliari prosegue la sua preparazione in vista della gara contro la Fiorentina prevista la settimana prossima, ci sono quattro rossoblù in giro per l'Europa che si apprestano a disputare due partite ravvicinate con le proprie Nazionali.

Davide Astori sarà impegnato con l'Italia nel doppio impegno contro Bulgaria e Repubblica Ceca, sempre se il Ct Prandelli gli farà vedere il campo, cosa che raramente è successa in azzurro, nonostante le tante convocazioni. Albin Ekdal, con la sua Svezia, affronterà due trasferte impegnative. Questa sera a Dublino contro l'Iralnda di Trapattoni, dove ci si gioca il secondo posto e martedì in Kazakhistan. Dario Del Fabro, con l'Under 19 azzurra sarà impegnato fra pochi minuti in un'amichevole a Francavilla al Mare contro la Bulgaria. Infine, l'ultimo arrivato Agim Ibraimi, con la sua Macedonia, affronterà il Galles e la Scozia in casa, ma ormai non ha nessuna speranza di giocare i Mondiali brasiliani visto che la sua Nazionale è all'ultimo posto deo Girone A. Tutti e quattro giocheranno comunque per tenere alto il nome del Cagliari in Europa.