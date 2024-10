Come vi abbiamo detto ieri, quattro giocatori del Cagliari erano impegnati ieri nel venerdì delle Nazionali di tutta Europa. Cominciamo con Astori. Il centrale rossoblù è subentrato all'infortunato Antonelli dopo circa un ora di gioco della partita fra Italia e Bulgaria, terminata 1-0 per gli azzurri. Grande sofferenza per i nostri, ma anche grazie al contributo di Astori abbiamo portato la vittoria a casa. Martedì, a Torino, ecco la Repubblica Ceca.

Albin Ekdal è rimasto in campo per tutti i 90 minuti della gara contro l'Irlanda della sua Svezia. Ibrahimovic e compagni hanno vinto per 2-1 in trasferta volando al secondo posto con 14 punti dietro la Germania, staccando Austria e Irlanda, ferme a quota 11. Martedì c'è la sfida in Kazakhistan.

L'ultimo arrivato in casa rossoblù, Agim Ibraimi, è rimasto in campo poco più di un ora con la sua Macedonia, nella partita contro il nazionaliGalles vinta per 2-1. Buona prova dell'esterno rossoblù che ha lasciato il posto al compagno Trajkovski al 61'. Fra tre giorni i macedoni aspettano la Scozia, sempre in casa.

Infine, il più giovane. Dario Del Fabro ha disputato gli ultimi 10 minuti dell'amichevole dell'Italia Under 19 contro i parietà della Bulgaria. Gara terminata 1-0 per gli azzurrini.