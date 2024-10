Dopo un'altra giornata di grande attesa, la terza consecutiva, tra conferme e smentite, è arrivato finalmente il via libera da parte di tutti per l'apertura dello stadio Sant'Elia, seppur parziale, per la gara contro il Catania di sabato alle ore 18. Anche ieri si sono alternati momenti di gioia, quando sembrava omrai tutto definito, a momenti di panico, quando il solito intoppo stava facendo saltare tutto. Decisivo l'intervento del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda che attorno alle 19 ha rotto gli indugi e si è preso la responsabilità di firmare la convenzione annuale che permette al Cagliari di avere il proprio stadio per tutta la stagione.

Inizialmente sarà aperto a 4978 spettatori, ma già il giorno dopo la gara col Catania si lavorerà per renderlo aperto a tutti, con 16mila posti, per il successivo match contro il Bologna, il 30 ottobre nel turno infrasettimanale. I rossoblù mancano dal Sant’Elia dal 1° aprile 2012: 2-0 con l’Atalanta, Conti e Pinilla in rete.