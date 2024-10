Via Dossena, dentro Luperto. Il Cagliari si appresta ad accogliere un nuovo "ministro della difesa": si tratta dell'esperto, ma ancora giovane, giocatore scuola Napoli. Nelle ultime tre stagioni ad Empoli, Luperto si è affermato come difensore di sicuro rendimento ed affidabilità.

Così, dopo il tecnico Davide Nicola, sull'asse Empoli-Cagliari un nuovo affare si sta per concretizzare. Il 27enne arriverà nel capoluogo isolano nella giornata di lunedì, data in cui è prevista la ripresa degli allenamenti e l'inizio della preparazione in vista della prossima stagione.

Per Luperto un contratto di quattro anni sino al 2028. Ieri la firma di Nicola, che ha firmato invece un biennale in scadenza nel 2026.

