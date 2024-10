Stavolta sembriamo esserci davvero. Vi avevamo parlato nei giorni scorsi della riapertura del dialogo fra il Sindaco di Quartu Contini e il Presidente del Cagliari Massimo Cellino per la riapertura di Is Arenas, ma ecco che nel mentre arriva la buona notizia riguardante il Sant'Elia. La convenzione tra Comune di Cagliari e club rossoblù per i lavori da effettuare nell'impianto cagliaritano sarà firmata con tutta probabilità domani. E da allora ogni giorno è buono per l'inizio dei lavori. Addirittura si parla del 22 settembre, match contro la Sampdoria, come prima gara rigiocasta in Terra sarda dal Cagliari dopo l'esilio triestino.

L'Unione Sarda in edicola oggi ci informa come verranno suddivisi i lavori. Il Comune si impegna ad effettuare lavori per una spesa massima di 500 mila euro. Gli interventi dovranno essere conclusi, successivamente all'approvazione del progetto e all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta necessari alla loro esecuzione, entro 60 giorni dalla consegna dei lavori alla ditta che verrà incaricata della loro realizzazione.La procedura alla Commissione Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo e la procedura autorizzativa dei lavori e di quelli eventualmente ulteriori necessari sono seguite dal Comune di Cagliari, anche sulla base dei documenti trasmessi dalla società rossoblù.

Le spese maggiori a carico del Comune di Cagliari per sistemare lo stadio Sant'Elia, in vista della convenzione con i rossoblù, riguardano gli spogliatoi (70 mila euro) ma soprattutto le tribune. L'amministrazione si dovrà occupare anche di ripristino delle aree di prefiltraggio (20 mila euro), barriere metalliche nell'area riservata (30 mila), eliminazione cancellate ingresso spalti (cinquemila), manutenzione torri faro (15 mila), realizzazione settore ospiti (40 mila), disabili (60 mila), autorità (60 mila), tribuna centrale (40 mila). Dovrà sistemare i locali del Gos per la sicurezza (35 mila), gli allacci idrico fognari (25 mila), la copertura in legno lamellare (25 mila), effettuare la rimozione del tabellone luminoso (15 mila), le recinzioni esterne (cinquemila), i gruppi elettrogeni (20 mila). Per un totale di 500 mila euro.

Il settore tifosi ospiti sarà sistemato nel primo anello della tribuna laterale sud, mentre lo spazio per i diversamente abili è stato individuato nel primo anello della tribuna laterale nord. Previsti sia manutenzione sia ripristini edili ed impiantistici della zona Tribuna autorità compreso i locali destinati all'attività ristorativa e relativi servizi igienici e locale Pronto soccorso. Gli interventi comprenderanno la revisione degli infissi, le tinteggiatura, il controllo degli impianti comprese eventuali sostituzioni per renderlo funzionante.

Marco Orrù