"Abbiamo dimostrato grande compattezza ed è un peccato. Sentivo parlare di furbizia e malizia ed è esattamente quello che ci è mancato oggi". Così ai microfoni di Sky Eusebio Di Francesco, al termine del match col Sassuolo. "Non è un punto da buttar via, ma per come si era messa la partita sono due punti persi".

"Quando vieni da un momento difficile l'aspetto mentale fa la differenza - ha spiegato -. Il Sassuolo interpreta un calcio spigliato agevolato dalla classifica. Noi dobbiamo ancora tanti aspetti da affinare, ma ho visto alcune cose interessanti, in primo luogo saper soffrire in alcuni momenti della gara. La costruzione dell’azione, quello che si prova in allenamento a volte non si vede in campo perché ci manca serenità".

"Troppe volte ci presentiamo davanti al portiere, bisogna capire che le partite si vincono anche 1-0 e questa andava vinta 1-0 - sottolinea il mister rossoblù -. Mercato? Ci attendono ore importanti, ma io le trascorrerò a rimpiangere i due punti persi. Analizzeremo le entrare e poi le uscite", ha concluso.