Il Cagliari inaugura al meglio la Sardegna Arena andando a battere il Crotone per 1-0 col gol di Sau nella terza giornata del campionato di Serie A. Sono i primi tre punti della squadra di Rastelli, dopo le due sconfitte contro Juventus e Milan in trasferta. Ma il campionato dei rossoblu è come se fosse iniziato ieri, con l'apertura del nuovo stadio. Ed è proprio di questo che ha voluto parlare il presidente Giulini a fine match: ''Abbiamo lavorato tantissimo in 3-4 mesi per far si' che questo giorno si avverasse senza problemi, con uno stadio utilizzabile e nulla di provvisorio. Come societa' abbiamo fatto fatica a pensare alla partita, mentre Rastelli era ancora piu' teso del solito, ci teneva a far si' che vincesse all'esordio in casa. Lui queste partite le sbaglia raramente. Sono felice perche' la Sardegna puo' essere d'esempio, e' stato incredibile fare lo stadio in 120 giorni, quando il pubblico e il privato fanno le cose bene insieme le cose si possono fare. Il Comune di Cagliari ci ha permesso di accorciare i tempi e noi siamo stati bravissimi a farlo in tempo, per una volta come nel 1970 l'Italia deve riconoscere che la Sardegna ha fatto qualcosa di fantastico. Ringrazio tutti gli operai sardi, quasi 300 persone in questo cantiere hanno lavorato sotto piu' di 40 gradi ad agosto, un'opera fantastica''.

Il mister Rastelli era davvero gasatissimo a fine match: ''Storicamente il Cagliari in casa ha fatto tanti punti. In questo stadio con la gente aggrappate a pochi metri senti il calore. Al di là dello stadio chi viene a giocare o allenare a Cagliari, al di là di chi ci nasce, senti quel senso di appartenenza che ti fa dare qualcosa in più. Sono contento che il primo gol nel nuovo stadio lo abbia fatto un sardo e un giocatore come Sau che è legato alla maglia. Oggi contava soprattutto vincere, era la prima partita alla Sardegna Arena e affrontavamo una squadra con i nostri stessi obiettivi”.

Contentissimo, anche se come al solito di poche parole, è l'eroe di giornata, Marco Sau: "Oggi è stata una giornata speciale. La vttoria col gol mio alla Sardegna Arena, cosa chiedere di più?. Ho preso una botta in precedenza ma nulla di grave. L'importante era vincere dopo due sconfitte e va bene così. Ogni partita fa storia a sè. L'intesa con Pavoletti? Va tutto bene, lui dà l'anima per la squadra e crea molti spazi''.