Il Cagliari inaugura al meglio la Sardegna Arena battendo 1-0 il Crotone con il gol di Sau, regalandosi i primi tre punti della stagione. Una partita dominata nel primo tempo dai ragazzi di Rastelli e poi un po' in sofferenza nella parte finale, ma alla fine la vittoria arria.

LA CRONACA

Mister Rastelli schiera Pavoletti dal primo minuto, con Sau al fianco e Joao Pedro alle spalle. Panchina invece per l’altro acquisto dell’ultima settimana di mercato, Van der Wiel, con Padoin ancora terzino destro. Nel Crotone Nicola ancora col 4-3-3.

Dopo nemmeno un minuto di gioco c’è già la prima contestazione della Curva Nord verso il presidente Giulini, vecchie scorie che non si cancellano nemmeno con il nuovo stadio. Dopo 8’ Pavoletti non stoppa bene il pallone e non riesce a concludere da buona posizione. All’11 Trotta di poco non arriva su un pallone non controllato bene da Andreolli. Un minuto dopo è Dessena a sfiorare il gol con un destro di poco a lato. Al 15’ Stoian va via in azione personale, ma viene chiuso prima del cross. Al 22’ bel tiro di Barella da fuori, Cordaz è attento. Al 24’ miracolo di Cordaz che para un colpo di testa ravvicinato di Pavoletti, con Sau che non riesce nel tap-in. Al 28’ Cabrera rischia l’autogol per respingere un cross di Barella. Al 33’ Joao Pedro di testa, palla alta. Un minuto dopo palla in profondità di Joao Pedro che lancia Sau solo davanti a Cordaz e rete del centravanti sardo. Cagliari in vantaggio. Al 37’ Joao Pedro segna, ma è in fuorigioco. Al 43’ primo ammonito del match, è Cigarini. Dopo un minuto di recupero finisce il match.

Nella ripresa il Crotone al 5’ è pericoloso con una punizione messa dentro, ma Ceccherini non riesce nella conclusione. Due minuti dopo Budimir lanciato a rete è bloccato al momento del tiro dall’uscita di Cragno e dall’intervento in scivolata di Pisacane. All’11’ ancora Crotone con Ceccherini che rimette un pallone in mezzo, ma nessuno riesce a concludere a rete. Al 24' botta da fuori di Joao Pedro, palla di poco a lato. Ripresa difficile per il Cagliari e infatti le occasioni latitano. Al 39' botta da fuori di Crociata a palla alta. A due minuti dalla fine Barberis sfiora il gol con un tiro a fil di palo. Sofferenza finale col Crotone che mette paura ai sardi più volte. Dopo 5' di recupero finisce il match. CAGLIARI-CROTONE 1-0.

TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Dessena (58’ Ionita), Cigarini, Barella; João Pedro (70' Faragò); Pavoletti, Sau (76' Farias). A disposizione: Crosta, Daga, Ceppitelli, Miangue, Romagna, Cossu, Deiola, Giannetti. Allenatore: Rastelli

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Cabrera, Martella; Rohden (65' Kragl), Barberis, Mandragora, Stoian (77' Crociata); Trotta (59’ Tumminello), Budimir. A disposizione: Festa, Viscovo, Simic, Suljic, Pavlovic, Farani, Simy. Allenatore: Nicola

Arbitro: Doveri

Marcatori: 33’ pt Sau (CA)

Ammoniti: Cigarini, Padoin (CA), Ceccherini (CR)

Espulsi: -

PAGELLE

I MIGLIORI

Un immenso Barella anche oggi. Recupera palloni in quantità, lotta, fa assist, conclude a rete e non sbaglia quasi nulla. Un leone, il migliore in campo. Ovviamente non si può inserire in questa lista anche l'autore del gol che decide il match, quel Marco Sau che ha siglato il primo gol della Sardegna Arena. Joao Pedro gioca a sprazzi, ma serve l'assist d'oro per il gol di Sau e non può non finire tra i migliori. Poco prima di uscire sfiora la rete con un gran tiro col destro a giro, finito di poco a lato. Buonissima anche la prova di Padoin, schierato ancora terzino destro: un ottimo assist per Pavoletti e una buona prova difensiva.

I PEGGIORI

Andreolli continua ad essere non troppo sicuro. Qualche mezzo errore, nulla di trascendentale, ma deve acquisirre sicurezza, lui in primis essendo un difensore centrale. Anche Capuano non offre un